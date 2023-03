Het weer wordt warmer in Dendermonde

Beklaagde onder invloed heeft ongeval en wacht politie op met blik bier in de handen

Een man stond dinsdagochtend terecht voor de politierechter in Dendermonde nadat hij een ongeval had met zijn voertuig terwijl hij onder invloed van alcohol was. Alsof dat nog niet genoeg was, stond hij de politie op te wachten met een blik bier in zijn handen.