Het gaat vooruit voor nieuwe sporthal in Grembergen: “Belangrijke stap gezet met aanvraag bouwvergunning”

GrembergenDe bouwvergunning voor de nieuwe sporthal van Grembergen is aangevraagd. Voorstellen van buurtbewoners over de buitenaanleg zijn mee opgenomen in het ontwerp.

Het stadsbestuur besliste om op de site waar momenteel het voetbalstadion van KAVD Dendermonde gevestigd is, tussen Grootzand en Bakkerstraat, een nieuwe sporthal voor Grembergen te bouwen. Het complex moet een grote omnisportzaal, supporterstribune, danszaal, trampolinehal en polyvalente zaal herbergen, aangevuld met onder andere sanitair, kleedkamers en bergruimte. Aan de kant van het Grootzand wordt een parking voor ruim tachtig wagens voorzien.

Voor de realisatie van het project wordt een strikte timing aangehouden, want het complex zou in 2024 klaar moeten zijn. Deze maand werd de vergunningsaanvraag ingediend. “Dat is een belangrijke stap vooruit om in 2023 de werken te kunnen starten”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De bevoegde diensten hebben nu dertig dagen tijd om de aanvraag ontvankelijk te verklaren en dan start een openbaar onderzoek.”

Voor de aanleg van de groene ruimte rond de sporthal mochten inwoners van Grembergen begin dit jaar al suggesties doen. Verschillende voorstellen neemt de stad al mee in de verdere uitwerking van het ontwerp. Het gaat om een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein of parcours in hout, een petanqueplein, voldoende gras om te kubben of te chillen en banken om te rusten, te praten of rond te kijken.

“Voor een aantal ideeën bekijken we eerst nog verder de haalbaarheid”, zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). “Zo kwamen er ook suggesties voor een klimrots en een outdoorfitness of crossfit binnen. We onderzoeken ook de mogelijkheid om groene gevels te realiseren en nestkastjes voor vogels te plaatsen. De sportsite is helaas te klein voor de aanleg van een Finse piste.”

