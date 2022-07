Herstel voor wegdek in Scheepswerfstraat

Een aannemer gaat vanaf maandag 4 juli aan de slag in de Scheepswerfstraat. Hij moet in opdracht van het stadsbestuur herstellingswerken aan de rijweg uitvoeren. De straat wordt hiervoor afgesloten ter hoogte van de huisnummers 2 tot 28. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Chauffeurs moeten een omleiding volgen. In de werfzone geldt ook een plaatselijk parkeerverbod. Fietsers moeten omrijden via Kier. De werken zullen duren tot zaterdag 9 juli.