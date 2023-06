Herinrichting kruispunt Mechelse Poort niet voor meteen, maar wel al voorbereidende nutswerken

BMW eindigt tegen gevel nadat hij stilstaand voertuig aanrijdt: drie personen lichtge­wond

In de Koning Albert I-straat in Lebbeke is donderdagnamiddag een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een bestuurder van een BMW reed er zijn voorligger aan die op dat moment stilstond aan het zwembad. De aanrijdende wagen kwam nadien honderd meter verder tot stilstand tegen de gevel van een woning.