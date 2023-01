Herdenking drama Fabeltjesland voortaan tijdens Vier Vrede

Het drama in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde dateert ondertussen al van 23 januari 2009. Kim De Gelder viel er toen binnen met een mes, vermoordde twee baby’s Léon en Corneel en kinderverzorgster Marita en verwondde tientallen andere baby’s en peuters.

Tien jaar lang vond op 23 januari telkens een plechtige herdenking plaats aan het herdenkingsmonument dat opgetrokken werd op de vroegere kindercampus. Daarna besliste het stadsbestuur, in overleg met betrokken slachtoffers, om de formule aan te passen. Wie dat wou, kon vanaf dan op 23 januari even langs lopen voor een stil moment aan het monument en er was een koffiemoment op een discrete locatie voor wie daar nood aan had. Door de coronacrisis kon er in 2021 en 2022 geen enkele vorm van samenkomst plaatsvinden.

Veertien jaar na de feiten heeft het stadsbestuur nu beslist om ook geen jaarlijkse samenkomsten meer te organiseren. “Dat is gebeurd in dialoog met de dichtst betrokkenen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we de dramatische gebeurtenis en het leed vergeten. Daarom zullen we hier blijven bij stilstaan elk jaar en dat tijdens de jaarlijkse activiteit ‘Vier Vrede’ op 11 november. We staan dan stil bij alle vormen van zinloos geweld, waaronder ook het drama in Fabeltjesland.”