“Helm op, Fluo top” voor verkeersveilige start van schooljaar

IN BEELD. Reuzenomme­gang Katuit bekoort met kermis­nostal­gie en... dansende reuzen Mars, Indiaan en Goliath

Veel kleur en vrolijke en uitbundige taferelen. De Reuzenommegang Katuit donderdagavond in Dendermonde baadde in kermissfeer. En daar genoten de vele toeschouwers ten volle van. Al kwamen die natuurlijk in de eerste plaats voor de dansende reuzen Mars, Indiaan en Goliath. Herbeleef hier Katuit 2023 in meer dan honderd beelden.