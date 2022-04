Hele gemeenschap helpt gezin dat getroffen werd door zware woningbrand

AppelsHet gezin dat gisteren getroffen werd door de zware brand in de Koebosstraat in Appels bij Dendermonde krijgt steun langs heel wat verschillende kanten. Er werd al een crowdfunding opgestart die al een mooie som verzamelde, en ook andere inwoners en verenigingen willen helpen waar mogelijk. “Het is niet meer dan normaal dat we dit doen”, zegt Isabel Ceulemans die de crowdfunding opstartte.

De brand gisteren vernielde het hele hebben en houden van het gezin uit Appels en raakte ook het hele dorp. Vrij snel meteen na de brand werden er dan ook al meteen plannen gemaakt om het gezin te helpen en te steunen waar mogelijk. Een van hen is Isabel Ceulemans, zij woont sinds twee jaar in Appels. “Toen ik het nieuws zag en hoe groot de schade was twijfelde ik niet meer en richtte ik meteen een website op voor crowdfunding", zegt Isabel. “Het was bijzonder schrijnend om te zien hoe alles zo snel in vlammen op ging, en dat heeft me bijzonder hard geraakt", klinkt het.

Isabel zelf is verpleegster in het AZ Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde en kon daar de vrouw al even spreken. “Ik heb haar meteen veel sterkte gewenst en haar ook laten weten dat ik een actie heb opgestart om haar te helpen", klinkt het. “Ze was hiervoor bijzonder dankbaar want door de brand is ze enorm in shock dat ze alles kwijt is. Ook haar urnes waar haar overleden dieren in zaten zijn waarschijnlijk verloren gegaan in de brand, en dat maakt het emotioneel heel zwaar”, zegt Isabel.

Volledig scherm De zware brand vernielde heel de woning. © Koen Baten

De actie ging meteen als een trein en op 24 uur staat de teller al op meer dan 2.000 euro, iets wat de vrouw nooit had durven dromen. “Ik had als doel 1.000 euro vooropgesteld, maar het ging zo bijzonder snel en dat is hartverwarmend. Het is mooi om te zien dat er bij zo een drama’s veel steun komt.” De vrouw laat de crowdfunding nog even doorlopen en wil daarna het geld persoonlijk overhandigen aan de bewoonster. “Hoe we dit gaan doen is nog niet duidelijk, maar ik ben nu al blij dat we haar een mooi bedrag zullen kunnen schenken", klinkt het. Wie nog wil steunen kan terecht op deze website: https://steunactie.be/actie/help-het-gezin-uit-appels-waarvan-hun-huis-volledig-afgebrand-is/-8855 fbclid=IwAR1fwGRYoSmR5GOz0dyT4jqcHVCgjw0Ss1xkSq0j9byFZC3TpJ1cDbqmXag

Naast Isabel zijn er ook nog heel wat andere mensen die in de bres springen. Zo zal de vrije basisschool in Appels schoolgerief inzamelen en wordt er via de Tondeldoos kledij opgehaald voor de slachtoffers. Ook de organisatoren van de Hartjesrit zullen het gezin steunen. “Wij hebben beslist dat een deel van de opbrengst van ons dartstornooi naar het gezin zal gaan, om hen te helpen terug op te starten”, klinkt het bij de organisatie. “Een klein gebaar, maar heel belangrijk om het koppel te ondersteunen.”

Volledig scherm De woning werd volledig in de as gelegd bij de brand. © Koen Baten