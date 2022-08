Heidestraat omgevormd tot fietsstraat en eenrichtingsverkeer

AppelsDe Heidestraat in Appels is sinds deze week omgevormd tot een fietsstraat en er is enkel nog eenrichtingsverkeer nodig. De straat is hiermee de eerste fietsstraat in de deelgemeente en kwam er op vraag van de bewoners zelf om de veiligheid er te verhogen.