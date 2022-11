HEHAschool opent leeshuisje op speelplaats

“Op onze school werken wij rond lezen en plezier in lezen”, zegt directeur Kim De Wolf. “Er is al een tijdje in ons land veel te doen rond lezen bij kinderen en er zijn terecht zorgen over leesvaardigheid en leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen. Daarom zijn we met de steun van Odisee Hogeschool in het project PROlezen gestapt. Daarmee willen we inzetten op meer leesplezier bij onze leerlingen en werken we aan het verbeteren van het begrijpend lezen bij onze kinderen.”