Heen en weer, heen en weer, heen en weer: Ontelbare keren hetzelfde traject, maar wat houdt de veermannen van de Schelde zo gepassioneerd? “Al die babbels met passagiers zorgen voor genoeg variatie”

Dendermonde Belasting­dienst verdwijnt in 2024 uit RAC ’t Sasken

Uiterlijk in 2024 verdwijnen de belastingdiensten uit het Rijksadministratief Centrum aan het Sas in Dendermonde. Dat heeft staatssecretaris Michel gezegd over de toekomst van het gebouw aan schepen en volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) in de Kamercommissie Mobiliteit.

14 juli