Heemskinderen trekken hoofdwinnaar van Kras Beiaard Wedstrijd

Oudegem Afvalstof­fen op transport­band vatten vuur bij VPK, na uur blussen was brand onder controle

Bij papierfabriek VPK in Oudegem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand gewoed aan een transportband. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk, maar de brandweer had een uur nodig om de brand te kunnen blussen.

15 mei