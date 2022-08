Heemkring Marcel Bovyn zet geschiedenis Chiro en KSA in de kijker met boek en expo: “Meer dan 2.000 foto’s geven beeld van jeugdbewegingen die met gemak tand des tijds doorstaan”

Sint-Gillis-DendermondeMeer dan 10.000 Sint-Gillissenaren zijn de voorbije decennia ooit lid geweest van Chiro of KSA in de gemeente. Genoeg aanleiding voor de Heemkring Marcel Bovyn om de geschiedenis van deze jeugdbewegingen uit te vlooien. Resultaat is een lijvig boek en een expo met honderden en honderden foto’s en tal van interviews. “Een titanenwerk”, klinkt het.

Chiro Kreale, Chiro Boemerang, Chiro Bobo en KSA Sint-Arnout. Het lijstje bewijst dat er in Sint-Gillis geen gebrek aan jeugdbewegingen was en is. “Gedurende al die jaren waren meer dan 10.000 inwoners uit Sint-Gillis-Dendermonde ooit lid”, weet Luc Michiels van Heemkring Marcel Bovyn. “En ook vandaag zijn velen actief. Het bewijst: deze jeugdbeweginge doorstaan de tand des tijds. Ze waren en zijn nog steeds relevant.”

Toffe tijd

Michiels nam tientallen interviews af om getuigenissen te kunnen bundelen. “Rode draad doorheen alle herinneringen zijn de zeer toffe tijd die iedereen bij de jeugdbeweging beleefde, het bivak of kamp dat jaarlijks plaatsvond en de vele namen van hun leiders die elk lid zich herinnert”, zegt hij. “Het maakt duidelijk welke belangrijke rol al die leiders en leidsters van jeugdbewegingen spelen en de manier waarop zij, generatie na generatie, mee bijdragen aan de ontwikelling van kinderen en jongeren.”

Een oproep naar beeldmateriaal uit vervlogen jaren leverde de Heemkring meer dan tweeduizend foto’s op. “Het was een hele klus om daar orde in te scheppen en ze, samen met de getuigenissen van oud-leden en leiding, te bundelen in een boek over de geschiedenis van Chiro en KSA in Sint-Gillis”, zegt Michiels, die het leeuwendeel van de redactie en productie van het naslagwerk op zich nam. “Het is een prachtig document geworden, waar velen plezier aan zullen beleven.”

Succesvolle tentooonstelling

De geschiedenis van Chiro en KSA gaat zeventig tot honderd jaar geleden terug. “Vele van onze 570 leden van de Heemkring Marcel Bovyn waren of zijn er bij actief”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Het is dus een onderwerp dat zeker leeft in onze gemeente. De namenlijst van leiders en leidsters is indrukwekkend lang. Daarom koppelen we aan het boek ook een tentoonstelling. Meer dan 450 foto’s zullen er te zien zijn. Het brengt nostalgie en het is leuk om op die beelden uit de oude doos op zoek te gaan naar mensen om te herkennen van vroeger. We verwachten dan ook een pak bezoekers op de expo.”

Het boek “Chiro en KSA in Sint-Gillis” telt 180 bladzijden en 210 foto’s en is gedrukt op achthonderd exemplaren. De leden van de heemkring krijgen gratis een exemplaar, andere kunnen het boek voor 25 euro kopen. De bijhorende tentoonstelling is te bezoeken in de Sint-Egidiuskerk van Sint-Gillis, op zaterdagen 3, 10 en 17 september en op zondagen 4, 11 en 18 september, telkens van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis.

