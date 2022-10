Heemkring Marcel Bovyn doet herinneringen herleven aan Watertorenstraat

Om verhalen uit de oude doos niet verloren te laten gaan en de geschiedenis van Sint-Gillis levend te houden, pakt de heemkring Marcel Bovyn al een aantal jaren uit met verschillende initiatieven. Daar hoort ook het project bij om op verschillende plaatsen in de gemeente fotopanelen te plaatsen, met beelden van vroeger. Eerder verschenen zo al borden aan het Gildenhuis in de Processiestraat, de kleuterschool in de Hullekensstraat en woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk in de Gasthuisstraat.

Nu is alweer een nieuw infobord geplaatst. Die plaat bevat een oude foto van de watertoren die vroeger in de Watertorenstraat stond. Het paneel is aan de achtergevel van het laatste huis in de straat opgehangen. “De watertoren werd ingehuldigd in 1931, maar jammer genoeg gesloopt in 1977", weet voorzitter Dirk Abbeloos.