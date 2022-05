Heemkring Bovyn laat geschiedenis herleven met fotopaneel aan rusthuis Hof ter Boonwijk

Om verhalen uit de oude doos niet verloren te laten gaan en de geschiedenis van Sint-Gillis levend te houden, pakt de heemkring Marcel Bovyn al een aantal jaren uit met verschillende initiatieven. Een tijdschrift en tentoonstellingen moeten daarbij helpen, maar de vereniging zette ook een project op met fotopanelen die het verleden van bepaalde locaties in de kijker zetten. Zo verschenen eerder al borden aan het Gildenhuis in de Processiestraat en de kleuterschool in de Hullekensstraat.

Nu is het de beurt aan het woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk. Daar is een paneel geplaatst met een beeld van het vroegere “Gasthuis Boonwijk”. “Dat werd afgebroken in 1981 en in de plaats werd het huidige rusthuis gezet”, zegt Paul Putteman, bestuurslid bij de heemkring Marcel Bovyn. “Het oude Gasthuis werd in 1886 opgericht. Dat was door een schenking van de familie Van Mossevelde-De Smet. Het ‘Godshuis’ was bij iedere Boonwijkenaar gekend als rusthuis voor ouderlingen.”