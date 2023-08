Heel wat openstaande vacatures: stad organiseert infomomenten rond jobs bij “netwerk Ruimte”

Creatief houtbewer­ker Jan-Emmanuel maakt unieke ontbijt­plank in vorm Ros Beiaard

Jan-Emmanuel Bruynincx (42) uit Baasrode, al jaren creatief houtbewerker, bezorgt Dendermonde een nieuw typisch streekproduct. Hij ontwierp een beukenhouten ontbijt- of kaasplank, ambachtelijk uitgezaagd in de vorm van het Ros Beiaard. De exemplaren zullen exclusief verdeeld worden via de zaak Van Hoyweghen-De Ridder in hartje Dendermonde.