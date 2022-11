Harold Van de Perre zet eigen werk in de kijker

“Kunstenaar in veelvoud” noemt de ondertussen 85-jarige kunstenaar Harold Van de Perre uit Dendermonde zich. Hij verzorgde de voorbije jaren al talloze voordrachten over andere kunstenaars, maar in aanloop tot twee tentoonstelingen met eigen werk in 2023 plant hij nu een voordracht over zijn eigen carrière. In een beeldprojectie brengt hij een overzicht van zijn verwezenlijkingen als tekenaar, aquarellist, acryl- en olieverfschilder, glasraamontwerper, auteur van boeken over kunst en scenarist van kunstfilms. De voordracht vindt plaats op dinsdag 22 november om 20 uur in Zaal Mariakring, aan het OLV-kerkplein in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden van het Davidsfonds, 8 euro voor niet-leden.