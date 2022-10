Halloween Nocturne in en rond zwembad Olympos

Mijnenergie Hoeveel kost één draaibeurt van je wasmachine? En hoe kan je hierop heel simpel besparen?

Energie besparen is één ding, maar tegelijk wil je uiteraard ook gewoon van een schone was genieten. Het ene hoeft het andere echter niet in de weg te staan, aangezien een wasbeurt op een lagere temperatuur je minder kost, terwijl het op te frissen wasgoed toch proper uit de machine komt. Maar hoeveel kan je nu besparen door op 30 °C te wassen? En hoeveel kost een draaibeurt van je wasmachine eigenlijk? Mijnenergie.be zocht het uit.

