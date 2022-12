GymMAX Dance en Bar Proef slaan handen in elkaar voor drie avonden Winter Wonder Sas

Vorig jaar schaarde GymMAX Dance de schouders al eens onder “Lights of Hope”. Twee avonden op rij konden Dendermondenaren toen genieten van een licht- en klankspektakel, met bijhorende dans, op de Grote Markt. “Dat was zo’n succes dat we wel voor een vervolg wilden zorgen”, zegt Danny Verneirt van GymMAX Dance. “Omdat we in Junior Annaert van Bar Proef al enige jaren een trouwe partner hebben om dingen op poten te zetten, lag het voor de hand dat we met hem samen iets zouden doen.”