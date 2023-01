Gustaaf en Christian winnen reiswedstrijd bij Fly Travel

Dendermonde Jasper (31) mag mee beslissen wie ons land naar Eurosong­fes­ti­val stuurt: “Wat een avontuur en eer”

“Ik zei al zó vaak dat ze beter mij zouden laten kiezen wie naar het Eurovisiesongfestival gaat. En nu gebeurt dat nog ook.” Jasper Van Biesen (31) uit Dendermonde is razend enthousiast dat hij in de vakjury mag zetelen. Hij vertelt ons hoe de VRT bij hem terecht kwam en wat hét succesrecept voor de eindoverwinning is. “De beste Belgische inzending was vernieuwend. Ik blijf ervan overtuigd dat er met deze song winst inzat.”

