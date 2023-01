Group Fidura breidt uit: “Missie nog meer waarmaken”

“Met Group Fidura gidsen we ondernemers en gezinnen naar de beste oplossing voor elk financieel- of verzekeringsvraagstuk”, zegt Christine Verhelst van Fidura. “We mikken daarvoor op een persoonlijke aanpak. Door een grote betrokkenheid bij dossiers willen we van onze medewerkers vertrouwenspersonen maken voor onze klanten. Elke medewerker is een expert in één of meer vakgebieden. Door in te zetten op specialisaties en continu te investeren in opleiding, blijft de kennis binnen het team up to date en houden we de kwaliteit van ons advies hoog.”