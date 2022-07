Grote Markt verkeersvrij tijdens de zomermaanden

Dendermonde heeft deze zomer opnieuw heel wat culturele, muzikale en ontspannende activiteiten op het programma staan onder de noemer “Zomermonde”. Om die veilig te laten verlopen en niet telkens opnieuw de stadsdiensten te moeten inschakelen om verkeerssignalisatie te plaatsen en weer af te breken, heeft het schepencollege beslist om de Grote Markt twee maanden lang verkeersvrij te maken en te houden. Concreet is die maatregel net ingegaan en blijft die duren tot en met 6 september.

Auto’s mogen de Grote Markt dus niet meer op. Chauffeurs moeten een omleiding volgen. Fietsers worden wel in alle richtingen toegelaten, maar mogen voetgangers niet in gevaar brengen. Er wordt een fietsparking voorzien in de Kerkstraat aan de kant van de cafés.