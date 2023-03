Grootste verhuis van gevangenen ooit in ons land: 271 gedetineerden overgebracht naar hun nieuwe cel in Dendermonde

In Dendermonde worden sinds 6.30 uur 271 gedetineerden overgebracht naar een nieuwe gevangenis, de grootste transfer ooit in ons land. In totaal zullen 4 celwagens vandaag 34 keer een wisselend traject tussen de oude en de nieuwe gevangenis, de zogenaamde 'Poort van Dendermonde', afleggen.

Om alles veilig te laten verlopen worden ze geflankeerd door een helikopter, een waterkanon, een pantservoertuig, een patrouilleboot, een drone, 8 politiepaarden, 8 drugshonden en 4 patrouillehonden. De twee gebouwen liggen in vogelvlucht amper een 3-tal kilometer van elkaar. Maar om het risico op ontsnappingen of bevrijdingspogingen te elimineren, worden 200 gevangenismedewerkers en 232 politiemensen ingezet. “We hebben 7 of 8 verschillende reiswegen voorzien”, zegt korpschef Patrick Feys van Dendermonde. “We gaan vandaag zoveel mogelijk wisselen om alle risico’s en alle routine uit de job te halen.”

De straat van de oude gevangenis is ook hermetisch afgesloten en iedereen die er moet zijn wordt gecontroleerd. Niets wordt aan het toeval overgelaten vandaag om alle gedetineerden veilig over te brengen. De operatie zou in totaal zeker 16 uur duren.

Op de grond slapen

De verhuis is nodig om de druk op bestaande Belgische gevangenissen te verlichten. België kent een dagpopulatie van 11.359 gedetineerden voor een capaciteit van amper 9.769. In Vlaanderen telt het gevangeniswezen 245 grondslapers verdeeld over 8 inrichtingen. 20 daarvan slapen tot vandaag op de grond in Dendermonde. Alle gevangenen krijgen vandaag een cel in het nieuwe gebouw, een moderne complex waar 444 mannelijke gedetineerden hun straf uitzitten.

Maar in de gevangenis van Antwerpen slapen vandaag ook nog steeds 99 gedetineerden op de grond. In Gent gaat het om 75 gevangenen, in Brugge om 19 personen, in Oudenaarde 15 en in Mechelen 11. De gevangenis van Turnhout kan 4 gedetineerden geen bed bieden en in de vrouwenafdeling van Hasselt is er voor 2 gevangenen geen bed.

