Groep jongeren steekt meerdere sporen over in station Dendermonde

De feiten speelden zich zondagavond af omstreeks 19.00 uur in het station van Dendermonde. Een groepje jongeren stak er de sporen over om van het ene perron naar het andere te gaan. Een andere reiziger zag het gebeuren en kon de feiten filmen. Hij was enorm verbaasd over het gedrag die de jongeren vertoonden, omdat het levensgevaarlijk is. Ook in het station zelf werden de feiten opgemerkt en de verantwoordelijke verwittigde meteen de politie. Bij aankomst van de patrouille waren de jongeren echter al verdwenen en kon er niemand opgepakt worden. Er is een onderzoek gestart naar de spoorlopers.