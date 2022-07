Groendaken en zonnepanelen voor kabouterhuisjes Tikipad: “Wat kabouters kunnen, kunnen wij ook”

Het Tiki Kabouterpad werd in het najaar van 2020 geopend. Het loopt door het speelbos in het Kalendijkgebied, vlakbij zwembad Olympos. Een parcours loopt langs schattige kabouterhuis, paddestoelen en andere decoratie in het thema. De kleuterwandeling is ongeveer zeshonderd meter lang. “Na bijna twee jaar in weer en wind waren de huisjes aan een opknapbeurt toe”, zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren. “Van die gelegenheid is gebruik gemaakt om de kabouterhuisjes een klimaatvriendelijke inkleding te geven. Zo beschikken verschillende nu over een groendak of zonnepanelen. Andere hebben dan weer een tegeltuintje gekregen.”