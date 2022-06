Groei voor kleuterschool Atheneum: “Volgend schooljaar zes kleuterklassen”

Waasland REPORTAGE. Fabel of feit? Twintig jaar na afsluiten onderzoek blijft Waasland­wolf harten beroeren: “Zelfs nu nog krijgen we tips binnen over het dier”

Na meer dan 150 jaar afwezigheid in Oost-Vlaanderen werd dit jaar onomstotelijk bewijs vastgesteld van de passage van een wolf in de Lokerse natuur. Of was de illustere Waaslandwolf zijn soortgenoot rond de millenniumwisseling voor? Het antwoord op die vraag zullen we nooit kennen, maar het mythische dier gaat nog altijd over de tongen. Ontsnapt als welp uit domein Puyenbroeck in Wachtebeke of losgelaten door een dierenverzamelaar: de wildste verhalen doen de ronde. Wij doken in de geschiedenis van de mysterieuze Wase saga.

13 juni