Griffie belt politie nadat beklaagde spontaan rijbewijs inleverde maar toch wagen instapte: “Stel me vragen bij manier waarop dit gebeurde”

De man was samen met zijn advocaat in de rechtszaal aanwezig, daar stond hij terecht omdat hij gereden had met zijn voertuig terwijl hij net zijn rijbewijs had ingeleverd. Bij de vorige veroordeling leverde hij zijn rijbewijs in omdat hij had gereden onder invloed van alcohol, maar niet kon aantonen bij een test dat hij medisch geschikt was.

Hij overhandigde zelf zijn rijbewijs aan de griffie en wandelde toen naar buiten en stapte in zijn auto. De griffie hield de man in de gaten, en belde niet veel later de politie om te melden dat de man in zijn wagen was gestapt. Hij kon aan de kant gezet worden, en stond daarom vandaag terug opnieuw voor de rechtbank. “De griffie heeft een discretieplicht waarmee ze moeten omgaan", zegt Verleysen. “Hier is meteen de politie gebeld toen mijn cliënt in zijn wagen stapte. Ik heb het hier toch wel bijzonder moeilijk mee en vind het niet kunnen dat ze hem zo in de gaten hebben gehouden”, vult hij aan. “Mijn cliënt maakte zeker een fout, dat ga ik niet ontkennen, maar de manier waarop dit gegaan is vind ik niet kunnen.” De rechtbank in Dendermonde zal later uitspraak doen in deze zaak.