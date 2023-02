Grembergen in de ban van blauw mysterie: voetstappen op voetpaden en smurfen in handelszaken

De voorbije dagen doken in de Dendermondse deelgemeente Grembergen op diverse plaatsen blauwe voetstapjes op voetpaden op. En achter etalages van lokale handelaars zijn plots smurfenpopjes te zien. Op sociale media worden foto’s daarvan gretig gedeeld, maar details over de mysterieuze actie willen de handelaars niet kwijt. Het is dan ook onduidelijk wie er achter het initiatief zit of wat het precies moet betekenen. Feit is wel dat het tussen de inwoners serieus over de tongen gaat. Maar veel verder dan gissen naar het opzet zit er voorlopig niet in. Is het het werk van een lokale vereniging zoals bijvoorbeeld het Reuzencomité, Werk van den Akker of handelsvereniging Grandioos Grembergen? Sommigen denken zelfs dat het misschien wel eens met het nieuwe VTM-programma “Bestemming X” te maken zou kunnen hebben. Maar niemand die het werkelijk weet. De nieuwsgierigheid is alvast serieus geprikkeld. Het zal nog even afwachten worden om te ontdekken wat de aanwezigheid van de blauwe wezentjes in Grembergen te betekenen heeft...