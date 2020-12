Grappenmaker of kunstcollectief? Mysterieuze monoliet duikt op op aardappelveld in Baasrode

De mysterieuze monolieten houden ondertussen zowat de hele wereld in de ban. Ze verschijnen plotsklaps op een bepaalde locatie, maar verdwijnen vervolgens ook weer terug. De vreemde constructies zijn ongeveer drie meter hoog, worden verankerd in de grond en bestaan uit een soort blinkend metaal. Het was de bemanning van een helikopter die over de woestijn in Utah vloog om daar schapen te tellen die voor het eerst zo’n monoliet ontdekte . Vervolgens doken ze ook op nog andere plaatsen in de wereld op. Maandag claimde een kunstenaarscollectief uit Santa Fe in New Mexico dat het achter de plots opduikende monolieten zou zitten . “The Most Famous Artist” biedt de monolieten aan voor 37.000 euro.

Of het kunstenaarscollectief ook zit achter de monoliet die sinds dinsdagochtend op een aardappelveld in Baasrode te zien is, is maar de vraag. De monoliet zorgde alvast voor verbaasde reacties bij wie er passeerde. Of de plotse verschijning hoort bij de al eerdere monolieten in de wereld of het in Baasrode gaat om een grappenmaker die inspeelt op de huidige heisa, is niet duidelijk. Feit is dat de realisatie mensenwerk is. Rond de zuil waren verschillende voetstappen op te merken. Op het eerste gezicht lijkt hij ook zo verfijnd niet te zijn afgewerkt als de monolieten die elders in de wereld opdoken. Er zitten bijvoorbeeld blutsen in het metaal en de naden zijn niet gelast, maar vastgezet met schroeven. Boer Luc Vranken, eigenaar van de akker, weet zelf niet wie er achter zit.