Goed doel steunen? Dat kan met koffiestop op Oude Vest

Buggenhout Vroegere conciërge­wo­ning Alvat onder sloophamer, tijdscapsu­le als brug met verleden in de plaats: “Groene rustplek creëren rond overgeble­ven drukketels”

De sanering van de Alvatsite in Buggenhout draait op volle toeren. De voormalige conciërgewoning verdwijnt momenteel onder de sloophamer. In de plaats komt een tijdscapsule. “Dit moet een brug met het verleden vormen, in een groen parkje waar de vroegere drukketels blijven staan”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). Ondertussen is OVAM een bodemonderzoek gestart dat de basis moet vormen voor de eigenlijke sanering van de grond.

8 maart