GO! Leefschool maakt werk van Samen-Moestuin en koffieklets: “School en buurt bij elkaar brengen”

De GO! Leefschool in de wijk het Keur in Dendermonde start een “Samen-Moestuin” op. Die wordt aangelegd op het schooldomein, samen met een ontmoetingsplek waar buurtbewoners “koffieklets” kunnen houden.