Gezonken vrachtschip weer boven water, schipper en twee honden gevonden: “Vermoedelijk gestorven omdat hij z’n dieren wilde redden”

Het vrachtschip dat zonk in de Schelde ter hoogte van de Zijdijk in Grembergen is boven het wateroppervlak. Dat is het resultaat van een moeizame bergingsactie die verschillende dagen in beslag nam. Ook het lichaam van de schipper en zijn twee honden werden gevonden. “Vermoedelijk verdronk de man omdat hij ook zijn dieren wilde redden”, klinkt het in de omgeving.