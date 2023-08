Gezonken vrachtschip weer boven water, schipper en één hondje gevonden: “Vermoedelijk gestorven omdat hij z’n dieren wilde redden”

Gevaarlij­ke tijgermug duikt al voor derde keer op in Lebbeke: “Insecten kunnen ziektes zoals zikavirus overdragen”

De tijgermug is opnieuw opgemerkt in de buurt van de Rossevaalstraat in Lebbeke. Het is al de tweede keer dat de insecten, die ziektes kunnen verspreiden, worden gezien in de buurt. Op maandag 28 augustus zullen de muggen binnen een straal van 200 meter worden bestreden.