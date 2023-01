Gezocht: kandidaten voor jaarlijkse Persprijzen

Elk jaar opnieuw reikt de Dendermondse Perskring, actief in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout, de Persprijzen uit. Die zijn bedoeld voor inwoners of verenigingen die zich het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk maakten. Met het initiatief wil de Perskring vooral stille werkers in de kijker zetten, iemand belonen die zich inzette voor de gemeenschap of prestaties leverde die een regionale, nationale of internationale weerklank vonden. Zowel verenigingen en organisaties als individuen komen in aanmerking.