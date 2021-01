Gevangene zet het op een lopen na bezoek aan onderzoeksrechter: politie kan man vatten op scoutsterrein

Het was afgelopen weekend dat de Aalsterse politie de man kon pakken na een tiental feiten van diefstal. De man, geen onbekende voor het gerecht en justitie en een veelpleger qua diefstallen, werd naar de gevangenis in Dendermonde gebracht. Daar kwam de politie van Aalst hem deze morgen opnieuw halen om hem vanmiddag voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Deze besliste om de man aan te houden voor de feiten.

De politie bracht de man terug naar de gevangenis, waar het plots mis liep. Aan de toegangspoort verraste hij één van de agenten door hem een klap en een duw te geven, waardoor hij op de grond viel. Hij kon zich lostrekken van de andere agent en zette het meteen op een lopen.

Fiets gestolen

De achtervolging werd meteen ingezet, maar ze konden de man niet meer bij de lurven grijpen. Ook de politie van Dendermonde werd verwittigd waarna ze meteen heel wat patrouilles uit stuurden om de man te kunnen vatten. Tot 14 uur werd er intens gezocht naar de Aalstenaar, daarna werd er beslist om via het cameranetwerk verder te zoeken om zo de locatie van de voortvluchtige te kunnen ontdekken.

Uiteindelijk kon de politie van Dendermonde de man om iets voor 15 uur oppakken op het scoutsplein in Dendermonde. “Dit gebeurde na een tip van enkele studenten die met een leerkracht die op studie-uitstap waren aan het scoutsplein”, vertelt korpschef Patrick Feys. De man werd al fietsend opgemerkt en kwam hierbij ook meermaals ten val omdat hij handboeien droeg. Hij had ook rugzakken bij zich, die hij vermoedelijk had gestolen net zoals de fiets. “Ze volgden hem even en belden intussen naar het nummer 101 om ons te verwittigen. We kwamen onmiddellijk ter plaatse en konden de man arresteren”, aldus Feys.

De politie bracht de man nadien even naar het bureau waar hij meteen zijn ticket kreeg voor de gevangenis van Dendermonde. Naast de vele diefstallen die hij afgelopen weekend pleegde, zal hij zich vermoedelijk ook moeten verantwoorden voor de nieuwe diefstallen die hij vandaag pleegde. Ook het geweld tegen de agent zal een mogelijke vervolging krijgen in de correctionele rechtbank in Dendermonde.