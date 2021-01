Gevangene ontsnapt in centrum Dendermonde: man draagt oranje pull en houdt zich schuil in stad

Aalter ’t Is gebeurd! Aimé (97) kreeg als eerste Oost-Vla­ming zijn coronavac­cin: “Niet eens iets van gevoeld. Nu kan ik 100 jaar worden!”

6 januari Aimé Bruggeman (97) heeft woensdagvoormiddag in het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter als eerste Oost-Vlaming zijn coronaspuitje gekregen. Meteen daarna volgden de 380 andere rusthuisbewoners, vaak in hun eetzaal en dus letterlijk tussen de soep en de patatten. Morgen volgen nog de 170 bewoners van de serviceflats. Zowat elke bewoner in Veilige Have rolde zijn mouw maar al te graag op, en zowat allemaal met dezelfde reden. “Hopelijk mogen we snel weer meer bezoek krijgen in het rusthuis!” Wij gingen veilig mee op de eerste vaccinatieronde.