Getuige in rechtbank formeel na ongeval tussen fietser en vrachtwagen: “Vrachtwagenchauffeur heeft de fietser geraakt”

Onze weekend­tips voor het Waasland en Dendermon­de: van carnaval vieren tot overleven in de natuur

Ga je toch nog een keer carnaval vieren? Of duik je liever de natuur in? Er is dit weekend weer van alles te beleven in de regio Dendermonde en Waasland. Onze tips voor het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 maart op een rij.