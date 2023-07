Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dendermonde vandaag

Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de dit weekend? Van de krachten meten met de Pijnders, op bezoek bij Jean-Ma­rie Pfaff of meezingen met Kabouter Plop

Geen vakantieplannen maar ook geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke weekendtips uit de regio Waasland en Dendermonde. Zo vinden in Dendermonde voor het eerst de Pijndersfeesten plaats, kan men een bezoek brengen aan het museum van Jean-Marie Pfaff of een optreden meepikken in recreatiedomein De Ster.