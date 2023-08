Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dendermonde vandaag

Vemmekens­spoe­ling klaar voor 45ste editie: “Gloednieu­we reus Staf zal ook aanwezig zijn”

Op 12, 13 en 15 augustus, halfweg de traditionele oogstmaand, is er opnieuw een editie Vemmekensspoeling, en dat al voor de 45ste keer. Met een programma dat elk jaar opnieuw jong en minder jong weet te bekoren, is dit het volksfeest van het jaar. Bijzonder is dat reus Polliet dit jaar de gloednieuwe reus Staf mag verwelkomen op ‘zijn’ Hof van Pollietekes in de Torrestraat in Sint-Gillis.