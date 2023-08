Gérald en Gladie vieren gouden jubileum: “Vonk sloeg over tijdens dansen”

Mario en Mieke vinden rups van Doodshoofd­vlin­der bij het aardappe­len rooien

Opmerkelijke vondst in Denderbelle. Mario De Wit en Mieke De Witte vonden bij het rooien van hun aardappelen de rups van een Doodshoofdvlinder. Het is uitzonderlijk dat deze iconische nachtvlindersoort, gekend uit de film Silence of the Lambs, in deze regio gespot wordt.