Gemeenten slaan handen in elkaar voor sterker woonbeleid: nieuw loket voor alle vragen over wonen en energie

Sint-Gillis-Dendermonde Heemkring Marcel Bovyn zet geschiede­nis Chiro en KSA in de kijker met boek en expo: “Meer dan 2.000 foto’s geven beeld van jeugdbewe­gin­gen die met gemak tand des tijds doorstaan”

Meer dan 10.000 Sint-Gillissenaren zijn de voorbije decennia ooit lid geweest van Chiro of KSA in de gemeente. Genoeg aanleiding voor de Heemkring Marcel Bovyn om de geschiedenis van deze jeugdbewegingen uit te vlooien. Resultaat is een lijvig boek en een expo met honderden en honderden foto’s en tal van interviews. “Een titanenwerk”, klinkt het.

31 augustus