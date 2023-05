Gemeente viert 150-jarig bestaan: “Feestprogramma moet dorp meer in de kijker zetten”

Buurman merkt hevige rookontwik­ke­ling net op tijd op in woning: “Ramen waren al aan het springen”

In de Schrovestraat in Wieze is een woning tijdelijk onbewoonbaar nadat er een hevige brand heeft gewoed in een massagesalon. Het was een buurtbewoner die rookontwikkeling en vlammen opmerkte in de woning terwijl de bewoners afwezig waren. Ook de ramen waren al aan het springen, maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen naar buiten sloegen.