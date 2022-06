Geldboete en rijverbod voor beklaagde die onder invloed tegen gevel rijdt

De feiten speelden zich vorig jaar af in januari 2021. De man was op weg naar huis maar ging in een bocht rechtdoor en raakte hierbij de gevel van een woning. Hij reed te snel en had gedronken want op dat moment had hij maar liefst 1,72 promille in zijn bloed. De man verklaarde eerst dat er een defect was aan zijn wagen, maar de deskundige sprak dit snel tegen en zei dat er geen probleem was met de auto. “Ik besef dat ik daar een fout heb gemaakt, maar ik ben de enige kostwinner thuis en zonder rijbewijs kan ik niet werken, daarom vraag ik een milde straf", klonk het. De man kreeg een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van dertig dagen opgelegd naast het alcoholslot.