Geert Burssens speelt bange monnik in Verhaal van Vlaanderen: “Genoten van deze bijzondere ervaring”

DendermondeWie zondagavond goed oplette tijdens de derde aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen, zag daar ook een Dendermondenaar figureren. Geert Burssens kroop in de huid van “bange monnik”. “Dat oud-nederlands onder de knie krijgen was niet evident”, zegt hij.

Het Verhaal van Vlaanderen, het televisieprogramma op VRT waarin presentator Tom Waes onze geschiedenis uit de doeken doet, is ondertussen al aan de derde aflevering toe. Daarin werden de “Duistere Middeleeuwen” belicht. En wie zondag voor de buis zat, kon daarbij een Dendermondenaar spotten. Al meteen bij de start van de aflevering rennen drie monniken door het hoge gras, op de vlucht voor boze boeren. Eén van hen is Geert Burssens, creatieveling en bezige bij uit Dendermonde. “Doe het maar, op sandalen door kniehoog gras rennen”, lacht hij. “Ik mocht meteen ondervinden hoe moeilijk het in vroeger tijden wel is geweest.”

Volledig scherm Geert Burssens. © RV

Het was de regisseur van de reeks, bevriend met Burssens zoon, die hem een tijd geleden meldde dat ze nog een acteur zochten om de rol van “bange monnik” te spelen. “Jij zou daar nog geknipt voor zijn, kreeg ik te horen”, vertelt Geert. “Ik zag zo’n avontuur wel zitten, dus ging akkoord om mee te doen. En ik begon meteen mijn tekst te leren, want een dag erna zouden de opnames al plaatsvinden. Het bleek om Oud-Nederlands te gaan. Het was een hele uitdaging om dat onder de knie te krijgen.”

Uiteindelijk kregen de televisiekijkers een gedempte versie van Geerts tekst te horen, maar de acteur komt in verschillende scènes voor. Drie draaidagen waren daarvoor nodig. “Alles werd in een natuurgebied in de omgeving van Hoeilaart opgenomen”, vertelt Burssens. “Knap werk van de programmamakers trouwens, want zij vonden een plek waar tot ver in de omgeving geen elektriciteitspaal of GSM-mast te zien was. Die bestonden in de middeleeuwen natuurlijk niet.”

Enige tv-ervaring is Burssens niet vreemd. In “Dertigers” neemt hij een rol van papa van twee van de dertigers op zich en ook in de Buurtpolitie was hij al eens te zien. En in Dendermonde zette hij al verschillende culturele projecten op, zoals een luisterspel rond het Ros Beiaard, en is lid van streetband Passe Partout. “Ik amuseer mij daarmee”, zegt hij. “Maar de opnames voor Het Verhaal van Vlaanderen overtreffen wel alles. Dat was een unieke belevenis.”

Volledig scherm © Het Verhaal van Vlaanderen

