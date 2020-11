Geen Ros Beiaardommegang in mei 2021, evenement verhuist naar 29 mei 2022

DendermondeZoals werd gevreesd en vermoed, zal ook in 2021 geen Ros Beiaardommegang plaatsvinden. Het evenement wordt nogmaals uitgesteld door de coronacrisis. Een nieuwe datum is geprikt op zondag 29 mei 2022. Dat heeft het Ros Beiaardcomité deze avond unaniem beslist.

Normaal gezien hadden de Dendermondenaren hun groot Ros Beiaardfeest al in mei dit jaar moeten vieren. Maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Stadsbestuur en Ros Beiaardcomité beslisten in het voorjaar dat de tienjaarlijkse ommegang niet kon doorgaan op het voorziene tijdstip en verhuisden het evenement naar zondag 30 mei 2021. Maar nu ook deze datum steeds dichterbij komt en de coronacrisis nog altijd hevig aan het woeden is, drong een nieuwe beslissing zich op. “Iedereen had verwacht dat de Covid-crisis vrij snel opgelost zou zijn en we het normale leven konden hervatten”, zegt burgemeester Piet Buyse. “Ondertussen weten we beter. Een jaartje geduld hebben om het Ros te zien, blijkt niet voldoende.”

Geen perspectief

Net omdat de pandemie nog volop aanwezig is en ons dagelijks leven nog altijd beheerst, boog het Ros Beiaardcomité zich opnieuw over de organisatie van het evenement. “Op dit moment zouden eigenlijk repetities moeten starten, maar dat is niet mogelijk. Zeker niet voor grotere groepen zoals de pijnders, de Ros Beiaardharmonie of de dans- en toneelverenigingen”, zegt Buyse. “Er is ook geen enkel perspectief vanuit de overheid dat er opnieuw grote evenementen, en zonder strikt maximum van 400 personen, mogelijk zouden zijn in het voorjaar van 2021. Op die manier kunnen we onze ommegang niet degelijk voorbereiden, laat staan laten plaatsvinden.”

Het Ros Beiaardcomité gaat ervan uit dat zelfs als het langverwachte vaccin er is, dit te laat zal zijn voor een ommegang in mei 2021. “En zelfs indien de situatie voor buitenevenementen voldoende zou versoepelen, zijn er ook nog altijd heel wat belangrijke indoor aspecten verbonden aan de Ros Beiaardommegang”, klinkt het. “Tweeduizend figuranten moeten zich omkleden in schoollokalen, er zijn talrijke horeca-arrangementen, er is het collectief vervoer in bussen en treinen,... En daarenboven is er de internationale context, met heel wat deelnemers, leveranciers en toeschouwers die uit het buitenland komen. Dat is binnen de coronacrisis allemaal niet mogelijk.”

Totaalfeest

Er rest dus maar één conclusie: Het is onmogelijk om tegen mei 2021 een Ros Beiaardommegang te organiseren die voldoet aan alle verwachtingen van het Ros Beiaardcomité en het publiek. “Met name een veilig, kwalitatief en belevingsvol evenement voor jong en oud”, zegt Buyse. “Een Ros Beiaardommegang moet georganiseerd kunnen worden in al zijn glorie: verschillende generaties moeten onbezorgd kunnen feesten wanneer hun Peirt door de straten trekt. Het moet een totaalfeest zijn, of helemaal niets. En dus rest alleen maar nogmaals uitstellen.”

Samen met de beslissing van het uitstel, lanceert het Ros Beiaardcomité meteen een nieuwe datum: zondag 29 mei 2022. “We koppelen daar meteen ook een andere belangrijke boodschap aan: het Ros Beiaardcomité blijft vasthouden aan de traditie van een ommegang aan het begin van elk decennium. Een eerstvolgende editie na 2022 zal dus sowieso plaatsvinden in 2030", klinkt het. “Dat betekent nu uitzonderlijk 12 jaar wachten, maar nadien maar 8."