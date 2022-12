Geen geheimen meer rond historische binnenschepen dankzij boek van kenner Maurice Kaak

BaasrodeVoor het eerst bestaat er een boek met de geschiedenis en technische kant van vroegere binnenschepen en werkboten die vroegere in de streek voeren. Dat is te danken aan kenner en vakman Maurice Kaak, die voor dit levenswerk steun kreeg van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Maurice Kaak is de drijvende kracht achter de School voor Scheepsmodelbouw, gevestigd op de site Scheepswerven Baasrode. Hij is kenner van oude binnenschepen en werkboten die vroeger op de Schelde en andere rivieren voeren. “Ook op de Scheepswerven in Baasrode werden die gebouwd”, zegt hij. “Maar de kennis van de verschillende scheepstypes is ondertussen zeldzaam geworden. Om te verhinderen dat de informatie over al die boten verloren zou gaan, besloot ik er een boek aan te wijden.”

In “Binnenschepen en werkboten zoals ze waren” bespreekt Kaak maar liefst 92 verschillende binnenschepen en werkboten die van eind achttiende eeuw tot begin 20ste eeuw in Vlaanderen en Nederland op rivieren te zien waren. Naast een historische en technische toelichting is van elk schip ook een gedetailleerde tekening in het boek opgenomen. Ook al die tekeningen zijn van de hand van Kaak.

Dat de man met kennis van zaken kan schrijven, heeft te maken met zijn vroegere loopbaan. “Al heel jong belandde ik op de scheepswerf Poschet in Merksem”, vertelt hij. “Ik leerde er het ambacht van scheepstimmerman en werd specialist in tekenen van lijnen-, constructie- en zeilplannen en doorsneden van schepen. Die kennis komt nu als auteur nog goed van pas. Ik bezocht er ook werven en musea in Vlaanderen, Nederland en Frans-Vlaanderen voor.

Het boek is te verkrijgen op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. Bestellen kan ook via 052/33.35.00 of scheepswervenbaasrode@oost-vlaanderen.be. De publicatie van 191 bladzijden kost 25 euro.

