Gedetineerde raakt niet in rechtbank wegens personeelstekort gevangenis, politierechter D’Hondt reageert boos: “Als ik kon, zou ik hem zelf gaan halen”

Aanleg nieuwe pijplei­ding Fluxys onder Schelde lokt veel bekijks: “Uniek project delen met bevolking”

Spektakel aan de Paalstraat in Schoonaarde donderdag. In opdracht van energiegroep Fluxys schuift aannemer Denys er een nieuwe pijpleiding onder de Schelde. Op een diepte van dertig meter en ruim 570 meter lang is dat een zeldzame klus. De buis, die eerst aardgas en later waterstof zal vervoeren, wordt meteen ook een tijdscapsule met boodschappen van kinderen op. Het unieke project lokte heel wat bekijks.