Gasleiding geraakt bij graafwerken, buurt moet ramen en deuren gesloten houden

Uitslaande brand aan koelinstal­la­tie op binnenkoer opgemerkt door tieners op weg naar huis

Op de Noordlaan in Dendermonde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand uitgebroken op de binnenkoer van de gebouwen waar onder meer VOKA zit. Het waren twee tieners op weg naar huis die de rook en de brand opmerkten en tijdig de brandweer verwittigden. Hierdoor is een zware brand vermeden.