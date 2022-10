G-sportfestival doet bewegen op en rond sportcampus

Het G-sportfestival is ondertussen een vaste waarde geworden. En dus verzamelden ook nu tal van G-sporters in en rond de sporthal van Sint-Gillis. In de voormiddag hadden al wandelen en fietsen op het programma gestaan. In de namiddag konden aanwezigen proeven van onder andere rolstoelhockey, tafeltennis, padel, tennis, dans. Na het sporten volgde nog een gezellig samenzijn en was daarbij zelfs muzikale omlijsting voorzien.