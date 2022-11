“Fruit je Stad” boekt succes: meer dan tweehonderd fruitbomen en -struiken geplant op tachtig locaties

Buggenhout RESTOTIP. Squadra Opdorp: hoe een doordeweek­se afhaalzaak toch nog durft te investeren

Een pizzeria met de naam Milanio. Zo zijn er dertien in een dozijn. Groot was onze verbazing dat de eigenaars een gelijknamig filiaal op de Dries van Opdorp over een andere, meer lokale boeg gooiden. Milanio werd Squadra Opdorp en de kaart werd veel meer Mediterraans, met uiteraard ook nog een steenoven. Dat moeten we eens testen.

25 november