Foodtrucks en live muziek tijdens eerste Bastion Open Air

Dendermonde Empro moet niet dicht: minister beslist om vergunning bedrijf niet te schorsen, wel meer aandacht voor “geurgevoe­lig­heid”

Het bedrijf Empro in Dendermonde moet niet dicht. Dat heeft minister Zuhal Demir beslist op basis van het oordeel van bevoegde instanties die zich negatief uitspraken over een schorsing. Eerder had de provincie wel een schorsing uitgesproken, maar daar was Empro tegen in beroep gegaan. Wel vraagt de minister de provincie om milieuvoorwaarden bij te stellen.

13:41